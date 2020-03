Taxichauffeurs krijgen geen toestemming voor protest op Malieveld

Taxichauffeurs mogen dinsdag niet demonstreren op het Malieveld in Den Haag. De gemeente geeft geen toestemming voor het protest, dat op sociale media was aangekondigd. „Het is onverantwoord om met grote groepen bij elkaar te komen in een tijd waarin iedere Nederlander wordt opgeroepen thuis te blijven. Het is een bedreiging voor de volksgezondheid en daarom zal ik het niet toestaan”, laat waarnemend burgemeester Johan Remkes weten in een verklaring.

De taxichauffeurs zijn boos omdat zij geen compensatie van de overheid krijgen. Die vergoeding is bedoeld voor ondernemers die zijn gedupeerd door het coronavirus. Vanuit het hele land wilden ze om 14.00 uur verzamelen op het Malieveld. Via WhatsApp kregen de chauffeurs wel de oproep om in hun auto te blijven zitten vanwege het coronavirus.

Het protest was niet aangemeld bij de gemeente, wat wel moet, en niemand zag zichzelf als organisator en regelaar. „Indien nodig zal er handhavend worden opgetreden. Het niet opvolgen van aanwijzingen of bevelen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging”, laat de gemeente weten.