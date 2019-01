Taxichauffeur rijdt door na aanrijding kind

Een bestuurder van een taxi is donderdag doorgereden na een aanrijding met een negenjarig meisje in Amsterdam-West. Het kind raakte ernstig gewond. De politie beschikt over het kenteken en is op zoek naar de bestuurder van de grijze Toyota Prius.

De aanrijding had rond 08.30 uur plaats op de kruising van de Admiraal de Ruijterweg en Jan van Galenstraat. Vlak daarvoor raakte de taxichauffeur op dezelfde locatie een fietser. Die bleef volgens de politie ongedeerd. Het meisje is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis.