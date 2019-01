Taxichauffeur meldt zich na aanrijden kind

De taxichauffeur die vermoedelijk betrokken was bij een aanrijding met een negenjarig meisje in Amsterdam-West en daarna doorreed, heeft zich gemeld bij de politie. Het kind raakte ernstig gewond. Even voordat de 33-jarige man bij het politiebureau kwam, had de politie de auto gevonden waar de chauffeur waarschijnlijk in reed. De bestuurder is aangehouden voor het veroorzaken van een ernstig ongeval en het vervolgens doorrijden.

De aanrijding had rond 08.30 uur plaats op de kruising van de Admiraal de Ruijterweg met de Jan van Galenstraat. Vlak daarvoor had de taxichauffeur op dezelfde locatie een fietser geraakt. Die bleef volgens de politie ongedeerd. Het meisje is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis.

Het is niet bekend hoe het nu met het meisje gaat. Volgens een woordvoerder van de politie liep ze in elk geval meerdere breuken op.