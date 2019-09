Taxi’s ingenomen van vermeende snorders

Bij invallen in Heerhugowaard, Woerden en Zaandam heeft de politie dinsdag twee taxi’s van vermeende snorders en administratie in beslag genomen. Dit gebeurde in een onderzoek naar bedrijven die illegaal taxivervoer zouden aanbieden in Amsterdam.

Bij de acties is niemand aangehouden. Aanleiding waren concrete aanwijzingen over bedrijven die zich vooral in de hoofdstad schuldig maken aan het illegaal aanbieden van taxivervoer. Dit verstoort de taximarkt en is verboden.

Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport en het taxiteam van de Dienst Infra van de politie Amsterdam waren bij de invallen aanwezig. Zij doen nader onderzoek naar wat er dinsdag is aangetroffen.