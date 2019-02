Taxiënde vliegtuigen raken elkaar op Schiphol

Twee taxiënde vliegtuigen hebben elkaar woensdagmorgen aangetikt op Schiphol. Een woordvoerder van Schiphol meldde dat de KLM-toestellen licht beschadigd raakten. Er raakte niemand gewond door het incident.

Een woordvoerster van KLM meldde dat een van de twee vliegtuigen naar Atlanta zou vertrekken. Het andere toestel had Los Angeles als bestemming. Over de oorzaak van het incident en de omvang van de schade kon de KLM nog niets zeggen. „De toestellen worden zorgvuldig nagekeken en blijven daarom voorlopig aan de grond.”

De passagiers van de vluchten naar Atlanta en Los Angeles worden omgeboekt.

Very nice purser swapped me to a window seat just now for #KL623 Didn’t expect to see KLM PH-BFV drive its winglet through the back of our new #Dreamliner @Schiphol pic.twitter.com/Hh35IaVvq9