Tata vergoedt poetsbeurt in stoffig IJmuiden

Inwoners van IJmuiden die last hebben van stof, kunnen op kosten van staalproducent Tata Steel hun ramen, kozijnen en auto’s laten schoonmaken. Door de combinatie van aanhoudende droogte en een noordoostenwind dwarrelt fors meer stof dan anders van de staalfabrieken naar bewoond gebied. Tata wil „een goede buur zijn” en heeft daarom maatregelen genomen.

Kanttekening bij de schoonmaakbeurt op kosten van Tata is dat eerst uit een testje moet blijken dat minimaal 20 procent van het stof afkomstig is van het bedrijf. In veel gevallen zal dat zo zijn, aangezien uit onderzoek tot nog toe al is gebleken dat 20 tot 40 procent van het stof dat door de Noord-Hollandse plaats waait van het staalbedrijf afkomstig is.

Sproei-installaties op de terreinen van Tata staan op de maximale stand. Verder rijden twee keer zoveel waterwagens als normaal rond om de wegen nat te houden en gebruikt het bedrijf „een nieuw korstvormend middel” om verstuiving tegen te gaan.