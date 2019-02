Tata start proef sms’je bij grafietuitstoot

Tata Steel in IJmuiden begint volgende week met een proef waarbij het staalbedrijf een sms-bericht verstuurt als er grafiet is vrijgekomen. De bedoeling ervan is om inwoners van het nabijgelegen Wijk aan Zee, dat al vele jaren last heeft van de grafietuitstoot, sneller te informeren. Zij kunnen zich aanmelden via de website van het concern.

„We willen met deze service onze buren proactief informeren. We weten dat dit de fysieke overlast niet wegneemt, maar ook daar werken we hard aan”, aldus Hans van den Berg, directeur bij Tata Steel IJmuiden. „Een nadrukkelijke wens van de inwoners van Wijk aan Zee is snellere informatievoorziening van Tata Steel in het geval van mogelijke overlast. Dit begrijpen wij heel goed en daarom starten we nu deze proef.”

Als er sprake is van grafietuitstoot en zuidelijke wind, dan ontvangen de deelnemers een sms. Tata Steel stuurt deze berichten tussen 06.00 uur en 22.00 uur. De proef heeft alleen betrekking op uitstoot van grafiet.

De stofverspreiding vindt plaats bij het bedrijf Harsco Metals Holland, een zogenoemde slakverwerker die gevestigd is op het terrein van Tata Steel. De ongewenste uitstoot kan zich voordoen in het productieproces van ruw ijzer. Bij verkeerde wind, waait het richting bewoond gebied.

Vorige maand werd bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar de grafietuitstoot. Ook werd, nadat het bedrijf dertig keer over de schreef was gegaan, de dwangsom per milieuovertreding verhoogd van 5000 naar 25.000 euro per overtreding.

Op verzoek van omwonenden heeft de provincie Noord-Holland het RIVM gevraagd om de gezondheidssituatie in kaart te brengen. Dit betreft zowel de effecten van de blootstelling aan grafiet als aan andere stoffen. Vrijdag meldde het Noord-Hollands Dagblad dat gedeputeerde Adnan Tekin heeft toegezegd dat er opnieuw onderzoek komt naar longkanker in de regio IJmond. Tien jaar geleden werd dat ook al gedaan.