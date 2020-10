Tarieven voor rijbewijzen stijgen volgend jaar

De tarieven voor het halen van het rijbewijs stijgen volgend jaar. De prijzen gaan gemiddeld met 5,8 procent omhoog. Volgens het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de stijging vooral te maken met het coronavirus.

„Net als veel organisaties in Nederland wordt het CBR geraakt door de uitbraak van het coronavirus. De corona-pandemie zorgt voor extra kosten om de dienstverlening veilig te kunnen voortzetten. Daarnaast stijgen de kosten voor inkopen, sociale lasten en pensioenen en zijn verbeteringen nodig in IT en huisvesting om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Om de impact van al deze ontwikkelingen op te vangen, zijn de tarieven voor het komend jaar verhoogd”, aldus het CBR op de website.

De kosten van het theorie-examen stijgen van 34,50 naar 37 euro. Het doen van een praktijkexamen voor een personenauto gaat 120 euro kosten. Dat is nu nog 112,75 euro.