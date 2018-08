„Tarieven universiteiten moeten transparanter”

De bedragen die universiteiten berekenen aan mensen die een tweede studie doen en aan buitenlandse studenten, zijn nog steeds te ondoorzichtig. Tom van den Brink, voorzitter van het ISO, het Interstedelijk Studenten Overleg, zegt dat naar aanleiding van een rondgang langs de universiteiten door de NOS.

Sinds een aantal jaar krijgt een onderwijsinstelling slechts voor één studie per persoon geld van de overheid. Om de tweede studie te kunnen bekostigen, mogen instellingen zelf het zogeheten instellingstarief bepalen. Onderzoek van de NOS wijst uit dat de kosten hiervoor sterk uiteenlopen.

Volgens ISO is het onduidelijk hoe het bedrag tot stand komt en is er een prijsverschil tussen dezelfde studies aan verschillende universiteiten. „Het is raar dat iemand die naast je in de collegebanken zit, een ander bedrag betaalt dan jij. Daarmee wordt de schijn gewekt dat universiteiten hun kas spekken. Als dat bedrag dan betaald moet worden, laat dan zien waar je het aan besteedt. En waarom is rechten in de ene plaats duurder dan de andere?”

De NOS sprak met de vereniging van universiteiten (VSNU). Die zegt dat universiteiten niet volledig transparant mogen zijn vanwege het verbod op kartelvorming. Ook zou het lastig zijn om precies te berekenen welke kosten allemaal in dat instellingstarief meegenomen zijn, schrijft de NOS. ISO roept de onderwijsminister op opnieuw actie te ondernemen en aan te sturen op wetgeving hierover.