Op de A67 bij Eindhoven is een tankwagen met gevaarlijke stoffen door de middenvangrail geschoten. Volgens de ANWB is nog niet bekend wat voor stof er in de vrachtwagen zit.

De weg van de Belgische grens naar Eindhoven is aan beide kanten afgesloten tussen knooppunt De Hogt en Eersel. De ANWB verwacht dat de weg een groot deel van de dag in beide richtingen dicht zal blijven. Het verkeer krijgt het advies om te rijden via de A58.