Tanks denderen week lang door de straten

Verkeer dat de komende week in de buurt van Eindhoven, Nijmegen of Arnhem moet zijn, moet rekening houden met vertraging. Een doorgaande weg kan zomaar afgesloten zijn omdat er een colonne van honderden historische legervoertuigen moet passeren. Duizenden parachutisten springen op diverse plaatsen boven landingsterreinen uit september 1944 en overal zijn vliegshows en kransleggingen. Het hele gebied staat in het teken van de herdenking van de geallieerde operatie Market Garden, die dinsdag precies 75 jaar geleden begon.

Market Garden, de grootste luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog, was het plan van de geallieerde bevelhebbers om in één klap de bruggen over Maas, Waal en Rijn te veroveren om zo door te stoten naar Duitsland, op weg naar Berlijn. Ruim 41.000 Amerikanen, Britten en Polen namen het Market-deel, de luchtlandingen, voor hun rekening. Het 30e Britse legerkorps rukte ondertussen op over de weg, het Garden-gedeelte.

De geallieerden kregen te maken met allerlei tegenslag en onverwacht hevig Duits verzet. De opmars slaagde tot en met de Waalbrug bij Nijmegen, maar de Rijnbrug in Arnhem kon niet veroverd worden. Op 26 september eindigde de operatie. Zuid-Nederland was bevrijd, maar boven de rivieren duurde de oorlog nog tot in 1945.

Twee colonnes rijden vanaf zaterdag de route van de geallieerden vanaf de Belgische grens. De colonne Operatie Market Garden 2019 trekt zaterdag met ruim 400 historische tanks en andere legervoertuigen naar het Brabantse dorp Eerde. Op zondag 22 september trekt deze stoet verder naar Nijmegen, waar amfibievoertuigen de Waal oversteken. De Waaloversteek was in 1944 een Amerikaanse actie om de brug in handen te krijgen. Zaterdag 21 september is er in Nijmegen een erewandeling over de brug op de plek van de oversteek om de slachtoffers van deze actie te herdenken. Daarbij zijn veteranen uit 1944.

De colonne Liberation Task Force rijdt eveneens over Hell’s Highway, de zwaarbevochten geallieerde route. Deze organisatie komt met 250 originele Britse voertuigen uit de oorlog en volgt de opmars exact. De colonne slaat onder andere kamp op in Groesbeek bij Nijmegen. In Groesbeek doen woensdag 1300 parachutisten de landing uit 1944 na.

De Britse prins Charles en prinses Beatrix zijn zaterdag 21 september bij de luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij Ede. Daar werd in 1944 een enorme hoeveelheid manschappen en materieel gedropt om de brug in Arnhem te veroveren. Arnhem herdenkt de mislukte Slag om Arnhem vrijdag in aanwezigheid van veteranen, prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. De herdenkingsweek eindigt zondag met onder andere een eredienst op de Britse Oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek.