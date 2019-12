Tanker vaart tegen spoorbrug bij Zaltbommel

Op de Waal in de buurt van Zaltbommel is een tanker tegen een pijler van een spoorbrug gevaren. Het schip is daardoor beschadigd geraakt, maar lekt geen stoffen, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Hoeveel schade de spoorbrug heeft opgelopen is nog onduidelijk. Het treinverkeer ligt voorlopig stil.

De tanker raakte begin van de nacht door een nog onbekende oorzaak de pijler. Niemand raakte gewond. De stoffen die het schip vervoerde, worden naar een ander schip overgepompt.

De hulpdiensten proberen in beeld te brengen hoe groot de schade is aan de brug, maar dat wordt bemoeilijkt door de mist. ProRail laat weten dat goederentreinen omgeleid worden via Nijmegen. „Impact voor opstart reizigersdienst nog onbekend”, aldus de spoororganisatie.

Naast de spoorbrug ligt ook een brug voor het autoverkeer van de A2. Die werd uit voorzorg in beide richtingen afgesloten en zal binnenkort weer opengaan.