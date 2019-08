Tanker Grace vertrokken uit Gibraltar

De Iraanse supertanker Grace 1 heeft Gibraltar verlaten. GBC News twitterde dat het schip maandag koers zet naar internationale wateren en de naam Adrian Darya-1 heeft gekregen. De olietanker zou mogelijk op weg zijn naar de Griekse haven Kalamata. Dat is de bestemming die de bemanning heeft opgegeven in een internationaal volgsysteem.

Gibraltar liet de olietanker definitief vertrekken omdat het zegt niet te kunnen ingaan op een bevel van een Amerikaanse federale rechtbank om het schip weer aan de ketting te leggen. Amerikaanse sancties tegen Iran zouden in de Europese Unie niet van toepassing zijn.

Gibraltar legde de Iraanse tanker begin juli aan de ketting. Dat gebeurde omdat het schip ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden. Afgelopen donderdag gaf Gibraltar de Grace 1 weer vrij, nadat Iran garanties had afgegeven dat de olie niet naar Syrië zou gaan.

Washington is boos dat het schip is vrijgegeven. De VS waarschuwen havens, banken en anderen geen zaken te doen met het schip of zijn bemanning op straffe van Amerikaanse sancties.