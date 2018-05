Tandzorg Groep compenseert 1500 patiënten

De Tandzorg Groep, die onlangs een recordboete kreeg voor gesjoemel met facturen, gaat ongeveer 1500 gedupeerde patiënten compenseren. Het gaat om bedragen van tussen de 10 en 200 euro, laat directeur Willem-Jan Hens weten.

„Wij zijn reeds gestart om deze groep patiënten individueel te benaderen. Omwille van zorgvuldigheid zal dit enkele weken in beslag nemen”, aldus Hens.

Bijna een maand geleden werd de tandartsengroep beboet voor 400.000 euro door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de hoogste boete ooit in de mondzorg. Tandzorg liet patiënten te veel betalen voor onder meer kronen, bruggen, kunstgebitten en implantaten. Zij betaalden te veel voor hun behandeling, omdat de Tandzorg Groep kortingen op ingekochte materialen niet aan hen doorrekende. Dat is in strijd met de regels.

Tandzorg is een samenwerkingsverband van acht tandartsenpraktijken in Zuid- en Noord-Holland.