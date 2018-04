Tandartsen vinden hoge boete zelf ook terecht

De Tandzorg Groep, met acht tandartspraktijken in Noord- en Zuid-Holland, legt zich neer bij een boete van 400.000 euro. Sterker nog: de tandartsen vinden dat ze terecht zijn beboet en tekenen geen beroep aan. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legde de hoogste boete in de mondzorgsector ooit op aan de organisatie, omdat die een deel van zijn patiënten te veel heeft laten betalen voor bijvoorbeeld kronen, bruggen, kunstgebitten en implantaten.

Kortingen die Tandzorg Groep op de inkoop bedong, streek de organisatie zelf op. Dat is in strijd met de regels, omdat het verboden is om winst te maken op inkoop. „Wij vinden het zeer ernstig dat patiënten op deze manier benadeeld werden”, aldus de NZa.

De tandartsengroep gaat onderzoeken of patiënten recht hebben op schadevergoeding. Tandzorg Groep schat dat dit bij ongeveer 5 procent van alle patiënten het geval zal zijn. De Patiëntenfederatie Nederland raadt patiënten van de praktijken aan hun factuur „nog eens goed te bestuderen”. „De tandarts moet dan maar aantonen dat er niet te veel is betaald”, zegt een woordvoerder.

Volgens de NZa stak de groep korting in eigen zak via een ongeoorloofde huurconstructie. De leverancier, een tandtechnisch laboratorium, betaalde via deze schijnconstructie aan de tandarts voor een niet-bestaande ruimte. Via deze omweg kwam de korting niet op het factuur te staan en ging het geld naar de tandarts. Volgens de tandartsen is de huurconstructie in de loop van 2016 opgezegd.

Volgens de zorgautoriteit brengen de meeste tandartsen in Nederland hun materiaal- en techniekkosten „keurig” in rekening. Maar sommige tandartsen laten hun patiënten te veel betalen.