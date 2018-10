Tandartsen gecontroleerd op hepatitisprik

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat binnenkort bij zeker dertig tandartsenpraktijken controleren of het personeel tegen hepatitis B is ingeënt. Als bij die controles blijkt dat medewerkers niet tegen de infectie zijn beschermd, mogen ze geen patiënten meer behandelen tot hun inenting is geregeld.

De inspectie meldde donderdag dat tot de controles is besloten omdat tandartsen nog niet genoeg aandacht hebben voor de bescherming tegen hepatitis B-infecties. De inspectie wijst erop dat bij de mondzorg veel met holle instrumenten wordt gewerkt en dat het risico op besmetting daardoor groot is. Mensen met een chronische hepatitis B-infectie kunnen een leverontsteking krijgen en uiteindelijk zelfs leverkanker.