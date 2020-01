Tal van BN’ers lezen 102.000 namen Westerbork voor

Vijf bewindslieden en tal van andere bekende Nederlanders lezen vanaf woensdag namen op van de 102.000 Joden, Roma en Sinti uit Nederland, die in de Tweede Wereldoorlog in kampen om het leven zijn gekomen. De namen worden opgelezen op de plek waar in de oorlog de deportatietreinen vanuit Kamp Westerbork vertrokken.

Auschwitz-overlevende Ernst Verduin begint woensdagmiddag om 17.00 uur. Het voorlezen gaat 118 uur lang dag en nacht door en eindigt maandag 27 januari om 15.30 uur. Dat is het moment dat in concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in Polen de 75-jarige herdenking begint van de bevrijding van het kamp door de Russen. Mirjam Weitzner-Smuk, ook een overlevende, leest de laatste namen voor.

Naast nog zestien andere overlevenden van concentratie- en vernietigingskampen lezen onder meer de ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Bruno Bruins (Medische Zorg) 10 minuten. Ook Claudia de Breij, Youp van ’t Hek, Bram van der Vlugt en Job Cohen dragen hun steentje bij, net als de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet met haar kleindochters. In totaal zijn er meer dan 800 voorlezers uit binnen- en buitenland, onder wie nabestaanden van slachtoffers, scholieren en studenten.

Het is de vierde keer dat Herinneringscentrum Kamp Westerbork de 102.000 namen laat oplezen. Van elk slachtoffer worden voor- en achternaam en leeftijd genoemd. Het voorlezen is via www.102000namenlezen.nl voortdurend rechtstreeks te volgen. Wie erbij wil zijn, kan het voormalige kampterrein dag en nacht gratis bezoeken tijdens de voorleesdagen. De belangstelling bij vorige edities was heel groot.