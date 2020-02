'Taghi was in totale shock bij arrestatie'

Ridouan Taghi verkeerde in "totale shock" toen hij eind vorig jaar werd gearresteerd. Hij leek niet te kunnen geloven dat iemand zijn schuilplaats had ontdekt. Dat vertelt de politie van Dubai aan Nieuwsuur. Daarbij is nieuwe informatie gedeeld, inclusief een nieuwe foto van de 42-jarige Taghi, die kort na de arrestatie is gemaakt.

Nieuwsuur reisde op uitnodiging van de politie naar het emiraat en sprak daar uitgebreid met de verantwoordelijke onderzoeksleiders en betrokken rechercheurs.

Zij vertellen dat Taghi 's nachts met een glas rode wijn op de bank tv zat te kijken, toen het zwaarbewapende arrestatieteam zijn villa in Dubai binnenviel. De tot dan toe meest gezochte man van Nederland probeerde te vluchten, maar het arrestatieteam had hem snel onder controle.

Volgens de chef van de recherche in Dubai, Jamal al-Jallaf, heeft de Nederlandse politie nauwelijks een rol gespeeld bij de opsporing van Taghi. De informatie die leidde tot de arrestatie kwam volgens hem niet via Nederland. "Natuurlijk is er wel informatie uitgewisseld, maar tijdens het onderzoek was er nauwelijks samenwerking met Nederland."