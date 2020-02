Taghi gelinkt aan 3 moorden in proces rond motorclub Caloh Wagoh

Ridouan Taghi wordt in het moordproces rondom motorclub Caloh Wagoh gelinkt aan in totaal negen liquidatieopdrachten waarbij drie personen daadwerkelijk zijn vermoord. De moordopdrachten waren gericht op veertien personen.

Dat zei het Openbaar Ministerie woensdag tijdens een inleidende zitting in deze zaak in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Taghi is geen verdachte in dit proces. Het OM heeft laten weten dat er geen plannen zijn om Taghi ook in dit onderzoek - Eris genaamd - te betrekken. Hij is al hoofdverdachte in Marengo, het andere grote moordproces.