Tafelbladen van tropisch hardhout onderschept

De politie heeft een grote hoeveelheid tropisch hardhout uit Indonesië in beslag genomen. Het gaat om circa 150 dikke planken die zouden worden gebruikt voor het maken van populaire, exclusieve boomstamtafels. Het hout is zeer waarschijnlijk illegaal gekapt en in elk geval illegaal ingevoerd.

De politie trof het hout deze week aan op verschillende plekken in Nederland, heeft ze maandag bekendgemaakt. Eerder waren ingevoerde zeecontainers doorzocht. Indonesië, dat bij het onderzoek betrokken was, kent een uitvoerverbod voor tropisch hardhout.

De tafelbladen zijn in beslag genomen en de politie doet nu verder onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het Openbaar Ministerie moet bepalen wat er met het hout gaat gebeuren. Het is de bedoeling zo min mogelijk te vernietigen. „Bij een vorige gelegenheid is het verkocht voor een goed doel dat zich richt op de natuur”, aldus een woordvoerster van de politie. De waarde is onbekend.

De autoriteiten van Indonesië zeggen inmiddels maatregelen te hebben genomen tegen een specifieke exporteur van hardhout in het land. Zijn vergunning is lopende het onderzoek geschorst.