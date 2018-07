„Tadzjikistan geen broeihaard terrorisme”

Als je denkt aan Tadzjikistan, denk je aan ultieme vredigheid, niet aan een aanslag. „Tadzjikistan is geen broeihaard van Islamitisch terrorisme. Ik kan me niet voorstellen dat het gaat om een terroristische aanslag, wij hebben hier nooit iets geks meegemaakt”, zegt Pascal Kolkhuis Tanke van reisbureau Tropical Cyclist. Hij organiseert al jaren groepsreizen voor fietsers door Tadzjikistan.

In Tadzjikistan kwamen zondag vier fietstoeristen om het leven, onder wie een Nederlandse man. Ze werden aangereden door een auto. De autoriteiten in Tadzjikistan houden rekening met een terreurdaad.

Het incident gebeurde zo’n 90 kilometer van hoofdstad Doesjanbe. Volgens Kolkhuis Tanke wordt dat deel van het land door groepsreizen meestal overgeslagen. „Het is er minder mooi en vaak drukker met verkeer. Daarom denk ik dat de slachtoffers niet met een georganiseerde reis mee waren, maar op eigen houtje zijn gegegaan”.

De fietstochten van Tropical Cyclist gaan langs de legendarische Pamir Highway in Tadzjikistan. „Voor fietsers een van de klassiekers, een van de mooiste plekken op aarde”, zegt Kolkhuis Tanke. Maar heel toeristisch is het er niet. De reisexpert schat dat er hooguit honderd Nederlandse fietstoeristen per jaar heen gaan.