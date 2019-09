Een tabakszaak in de Amsterdamse wijk Nieuw-West is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten. Hierbij raakte een ruit van een winkel beschadigd. De politie heeft hulzen aangetroffen en is op zoek naar twee verdachten die zijn gevlucht op een scooter.

De beschieting had rond 02.10 uur plaats. De politie kreeg een melding dat er meerdere schoten waren gehoord op de Pieter Calandlaan, ter hoogte van de Bart Poesiatstraat. Over het motief is nog niets bekend.