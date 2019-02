Taart voor scholier met beste smoes

Brugklassers in Barneveld kunnen een taart voor de hele klas winnen met de beste smoes om niet naar school te gaan.

Met deze ludieke wedstrijd via Instagram haakt de gemeente Barneveld in op de Dag van de Leerplicht op 21 maart.

De speciale dag is bedoeld om de leerplicht bij leerlingen onder de aandacht te brengen. Dit jaar richt de gemeente Barneveld zich specifiek op de brugklassers. „Zij zijn net begonnen met de middelbare school en het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van hun gedrag en van de consequenties als zij verzuimen”, schrijft de gemeente in een persbericht. „Een smoesjesactie is een uitgelezen kans om op een luchtige manier te stimuleren dat zij doorzetten om schooluitval te voorkomen.”

Onderwijswethouder Didi Dorrestijn-Taal zal de taart op de Dag van de Leerplicht bij de winnaar bezorgen en gaat dan ook met de leerlingen in de klas in gesprek over de leerplicht.