Taalvoutje: „De vegetarische slager ligt in de diepvries”

‘De vegetarische slager ligt vanaf nu in de diepvries op de slagerij-afdeling’. Deze tekst in een advertentie bij een PLUS-supermarkt is volgens fans van de populaire taalsite Taalvoutjes de grappigste ‘taalvout’ van 2018.

De krantenkop ‘aantal deelnemers Avondvierdaagse loopt achteruit’ staat op de tweede plek. Als derde is een opgavestrookje van een schoolfotograaf gekozen, met de tekst: ‘Ik wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om een broertje/zusje te laten maken op maandag 5 november’.

De dubbelzinnige krantenkop ‘Ook je enkel laten afzetten bij Schiphol gaat straks geld kosten’ scoorde eveneens hoog.

De afgelopen weken konden fans van Taalvoutjes stemmen op twintig van de grappigste, populairste en soms ook pijnlijkste taalvouten uit het afgelopen jaar. De volledige lijst met populaire woordgrappen is te zien op de website Taalvoutjes.nl.