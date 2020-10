Taalboekenprijs voor 15 eeuwen Nederlandse taal van Van der Sijs

Het boek 15 eeuwen Nederlandse taal van etymoloog en hoogleraar historische taalkunde Nicoline van der Sijs heeft De Taalboekenprijs gewonnen. Ze kreeg zaterdag 3000 euro en een oorkonde uit handen van juryvoorzitter Nelleke Noordervliet in de uitzending van radioprogramma De Taalstaat. Het is de tweede keer dat deze taalboekenprijs is toegekend. Babel, een boek over de twintig grootste talen ter wereld, van taaljournalist Gaston Dorren zegevierde vorig jaar bij de eerste editie.

15 eeuwen Nederlandse taal beschrijft hoe de taal van de Lage Landen ontstaan is uit het Indo-Europees, de voorouder van de meeste Europese talen, en hoe die taal zich via het Oudnederlands en Middelnederlands ontwikkelde tot het Nederlands van nu. De jury prees het boek om „zijn visie, zijn gedegenheid en zijn toegankelijkheid”.

„Op de van haar bekende deskundige en erudiete wijze plaatst Nicoline van der Sijs taalontwikkeling in een historische en maatschappelijk context. Het boek is doordacht qua structuur, en verliest ondanks de vele details en wetenswaardigheden het grote verhaal van de taal nooit uit het oog. Dat alles resulteert in een boek dat zowel voor de liefhebber als voor de kenner een lust is om te lezen”, aldus de jury.

De Taalboekenprijs is een prijs voor het beste taalboek - een boek dat bedoeld is voor een breed publiek, en dat oorspronkelijk, goed geschreven en taalkundig relevant is. Er waren zes boeken genomineerd, van onder anderen de onlangs overleden taaljournaliste Liesbeth Koenen en taalkundige Hedde Zeijlstra.