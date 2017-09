Taakstraffen voor rellen na duel Feyenoord

Negentien personen zijn maandag veroordeeld tot taakstraffen tot 240 uur voor hun aandeel in de rellen na de voetbalwedstrijd Excelsior - Feyenoord. Enkele minderjarige verdachten van de groep hebben taakstraffen tussen de 60 en 100 uur gekregen.

Op 7 mei 2017 had Feyenoord landskampioen voetbal kunnen worden, bij winst tegen stadsgenoot Excelsior. De wedstrijd werd echter verloren en de voetbalclub pakte de titel pas een week later.

De teleurstelling was groot onder de fans en een groep reageerde dat af op de politie die met 750 man sterk in de stad was. Die werden onder meer met bierflesjes en stenen bekogeld. Na de rellen zijn in totaal ruim honderd mensen opgepakt.

Van de negentien personen die maandag zijn veroordeeld, staat voor de rechtbank in Rotterdam vast dat ze een actieve rol hebben gespeeld bij het belagen van de politie.