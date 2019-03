Taakstraffen voor opslag zwaar vuurwerk

Drie mannen krijgen taakstraffen van 150 tot 240 uur voor de opslag van vele duizenden kilo’s illegaal vuurwerk. De 2500 mortierbommen, meer dan 148.000 bangers en honderden flowerbeds lagen opgeslagen in een bunker net over de grens in Duitsland.

De drie werden in 2016 op heterdaad betrapt toen ze het spul aan het uitladen waren. De hoogste straf is voor een 35-jarige man uit Leidschendam. Twee 28-jarige Voorburgers moeten ieder 150 uur taakstraf uitvoeren.

Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot drie jaar tegen de mannen geëist, omdat ze van plan zouden zijn geweest om het vuurwerk op de Nederlandse markt te verkopen. De rechtbank in Zwolle achtte dat echter niet bewezen.

De rechtbank liet het in het voordeel van de verdachten meewegen dat ze geen strafblad hadden en dat ze het vuurwerk niet in een woonomgeving hadden opgeslagen, maar in een bunker.