Taakstraf voor weigering inzage zwart geld

Een 74-jarige man uit Wolvega is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en 3 maanden voorwaardelijke celstraf wegens het plegen van fiscale fraude. Zijn 73-jarige vrouw kreeg van de rechtbank in Den Bosch 80 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijk opgelegd.

Het paar had zwart geld gestald bij de Luxemburgse bank KB Lux toen dat land nog een bankgeheim had, waardoor het geld buiten het zicht van de Belastingdienst bleef. In 2000 kwam via België informatie over de rekeninghouders naar buiten.

Het stel negeerde talloze verzoeken en rechterlijke procedures. De man is zelfs drie maanden in gijzeling genomen. Daardoor zouden ze zeker 100.000 euro aan belastingen hebben ontdoken, stelde het Openbaar Ministerie eerder.

De rechtbank rekent het echtpaar aan dat fiscale fraude kan leiden tot grotere belastingdruk voor andere belastingplichtigen. De rechtbank houdt er wel rekening mee dat de twee op leeftijd zijn en nu financiële problemen hebben.

Dat de twee naast hun taakstraf ook een voorwaardelijke gevangenisstraf krijgen, is volgens de rechtbank vooral een waarschuwing voor andere belastingontduikers.