Taakstraf voor Robert Moszkowicz wegens belastingfraude

Voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens belastingfraude. Justitie had zes maanden gevangenisstraf geëist.

De rechtbank acht Moszkowicz strafbaar voor belastingontduiking waardoor de Belastingdienst naar schatting 100.000 euro misliep. Volgens de rechtbank heeft hij van 2010 tot 2014 valse aangiftes omzetbelasting ingediend en tot 2015 een ondeugdelijke administratie gevoerd voor zijn juristenkantoor in Amsterdam.

Moszkowicz diende jarenlang geen jaarrekeningen in en zijn aangiftes omzetbelasting waren gebaseerd op schattingen, die hij telefonisch doorgaf aan zijn voormalige boekhouder. Volgens justitie was zijn administratie een chaos.

Moszkowicz was woensdagmiddag niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank in Amsterdam en liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Die had eerder voor vrijspraak gepleit of een taakstraf, omdat Moszkowicz niet zelf de aangiftes deed en een broze gezondheid heeft. De rechtbank hield er bij de strafmaat rekening mee dat het al zes tot tien jaar geleden is dat Moszkowicz de strafbare feiten pleegde.

Robert Moszkowicz behoort tot de bekende advocatenfamilie Moszkowicz. Hij raakte al diverse malen in opspraak en werd in 2006 van het tableau geschrapt wegens onbehoorlijke praktijkvoering. Hij ging daarna verder als juridisch adviseur.