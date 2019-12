Taakstraf voor man burgemeester Halsema

Robert Oey, de man van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, heeft een taakstraf van veertig uur gekregen voor verboden wapenbezit. Dat is gebeurd tijdens een besloten zitting van het Openbaar Ministerie. Oey heeft twee weken de tijd om in verzet te gaan tegen de beslissing van de officier van justitie.

De 53-jarige filmproducent had volgens het OM een gas/alarm-revolver met versperde loop in zijn bezit. Het hebben van zo’n wapen is verboden en Oey had er geen vergunning voor. Als hij niet akkoord gaat met de beslissing van het OM, dan wordt de zaak voorgelegd aan de rechter.

De kwestie kwam aan het licht nadat de 15-jarige zoon van Halsema afgelopen zomer ermee was betrapt. De zoon van de burgemeester werd op 15 juli gearresteerd, toen hij met een vriend op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost voor overlast zorgde. Het wapen dat hij bij zich had, zou hij hebben weggegooid toen de politie arriveerde. Eerder was al bekend dat het OM zijn zaak heeft afgedaan met een Halt-maatregel.

In een interview biechtte Oey op dat het wapen van hem was. Het betrof volgens hem een onklaar gemaakte revolver die werd gebruikt op filmsets.

De zaak deed veel stof opwaaien. Halsema moest zich verantwoorden in de gemeenteraad. Ze verklaarde dat ze pas van het bestaan van het wapen had vernomen, toen haar zoon erover vertelde op weg naar huis na zijn aanhouding. "Het had nooit in ons huis mogen liggen", zei de Amsterdamse burgemeester, die niet op de beslissing van het OM ingaat.