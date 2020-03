Taakstraf voor maker van schadelijke software

Een man die schadelijke software heeft gemaakt en verkocht, moet een taakstraf van 240 uur uitvoeren. Ook kreeg hij 180 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank in Rotterdam legde hem donderdag ook 12 dagen onvoorwaardelijke celstraf op, maar die heeft hij al in voorarrest uitgezeten, dus hij hoeft niet terug de gevangenis in.

De 21-jarige student informatiekunde uit Utrecht bouwde drie programma’s waarmee schadelijke software kan worden gemaakt. Die programma’s heten Rubella, Cetan en Dryad. Daarmee konden virussen worden verstopt in gewone programma’s als Microsoft Excel en Word. Zo’n besmet bestand kan als bijlage naar mensen worden gemaild. Als de ontvanger de bijlage nietsvermoedend opent, kan de afzender de computer besmetten.

Het is niet bekend hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de programma’s van de Utrechter en hoe groot de schade daarvan is. De verdachte is ook veroordeeld voor het bezit van de creditcardgegevens van 42 mensen. Zulke informatie kan worden gebruikt om te frauderen.

Het Openbaar Ministerie, dat 18 maanden gevangenisstraf had geëist, omschreef de handel van de verdachte als een cyber-bouwmarkt: „Hij bood een digitale set inbrekerswerktuigen, een digitale koevoet aan voor elk gewenste woning of bedrijf. En dit inclusief een handleiding met eventuele aanpassingen als het niet gelijk zou lukken.”

De verdachte heeft toegegeven dat hij de programma’s verkocht via fora van hackers. Dat heeft hem enkele tienduizenden euro’s opgeleverd. Hij gebruikte op die sites schuilnamen als Marcova99, Lazdiq, Rubella, Kisame en Tsukiri.