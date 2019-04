Taakstraf voor „lsd-terrorist”

De rechtbank in Den Bosch heeft een 32-jarige man uit Arnhem veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en vier maanden voorwaardelijke cel omdat hij twee supermarktketens heeft geprobeerd af te persen door te dreigen met vergiftiging. Hij eiste van een van de ketens aanvankelijk een kwart miljoen aan bitcoins, later een miljoen. Als hij die niet zou krijgen, zou hij pure lsd op producten in supermarkten aanbrengen. Bij een andere supermarktketen dreigde hij de drugs op producten voor kinderen te zullen aanbrengen.

De man ondertekende zijn berichten, verstuurd via de websites van de winkelketens, met „de lsd-terrorist”. Hij kwam met zijn dreigementen in november 2016.

De rechtbank vond het ernstig genoeg voor een gevangenisstraf, maar zag in de psychische problemen van de verdachte aanleiding milder te straffen. De man heeft een persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast heeft hij zijn leven een zichtbaar positieve wending gegeven en houdt hij zich aan de afspraken met de reclassering. Dat het lang heeft geduurd voordat de strafzaak kon worden afgewikkeld, weegt de rechter ook in het voordeel van de man mee.