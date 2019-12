Taakstraf voor Kroon om kopstoot en schennis

Militair Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, wordt veroordeeld tot 100 uur taakstraf voor het met opzet uitdelen van een kopstoot tijdens zijn aanhouding door de politie tijdens carnaval in Den Bosch op 3 maart.

De militaire rechtbank in Arnhem achtte maandag naast deze mishandeling ook de schennis van de eerbaarheid bewezen door het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente.

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Kroon zelf ontkent dat hij een kopstoot gaf en zei dat het reflexbeweging moet zijn geweest. De beschuldiging van schennis vond hij onzin, omdat hij plaste. De advocaat van Kroon vindt dat politie en OM ver buiten hun boekje zijn gegaan met hun „onnodige en onrechtmatige” aanpak van Kroon. Hij vroeg vrijspraak.

Militair Marco Kroon staat perplex dat hij is veroordeeld door de militaire rechtbank. Hij herkent zich totaal niet in de uitspraak over het bewust uitdelen van een kopstoot aan een politieagent en het plegen van schennis van de eerbaarheid. Hij gaat dan ook in hoger beroep, zei Kroon direct na de veroordeling tot 100 uur taakstraf.

Kroon blijft ontkennen dat hij zich daar schuldig aan heeft gemaakt. „Ik heb niet gedaan wat ze zeggen. Het doet pijn en ik voel me zelfs beledigd”, zei hij. Ook zei hij zich te schamen, omdat mensen „nu denken dat ik het heb gedaan.”