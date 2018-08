Taakstraf voor graai uit kas kinderboerderij

Een 29-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij meerdere keren in de kas had gegraaid van de kinderboerderij waarvan hij penningmeester was. De man heeft deels bekend, maar de rechtbank in Maastricht houdt hem volledig verantwoordelijk voor de ruim 7600 euro die is verdwenen.

De man gebruikte het geld onder meer voor de reparatie van zijn auto, hij kocht er studieboeken van en nam meerdere keren contant geld op. Zijn verklaringen over gestolen pinpassen, zwarte geldstromen en dat hij het geld wel heeft gebruikt om rekeningen van de kinderboerderij te betalen, geloofde de rechter niet. Daarom is hij ook veroordeeld tot het terugbetalen van 7.654,67 euro aan de kinderboerderij.