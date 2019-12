Taakstraf voor fataal ongeval tijdens bellen in auto

Een 48-jarige vrouw uit Zutphen is veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur, omdat zij met haar auto een fietsster doodreed toen zij met haar mobiele telefoon aan haar oor aan het bellen was. De automobiliste naderde een kruising en reed zonder gas terug te nemen door het rode licht. Daarop botste ze tegen het 71-jarige slachtoffer. Dat gebeurde op 11 september 2018 in Eibergen. De Zutphense raakt ook haar rijbewijs een jaar kwijt.

De straf is lager dan de zes maanden celstraf en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid die de officier van justitie had geëist. Het OM vond dat er sprake was van zeer onvoorzichtig dan wel onachtzaam verkeersgedrag. Maar de rechtbank vond dat dit niet bewezen was en oordeelde dat het om aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag ging, dat juridisch een minder zware vorm van schuld is.

De verdachte heeft ontkend dat ze zat te bellen tijdens het fatale verkeersongeval.