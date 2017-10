Taakstraf voor dodelijk ongeluk vuilnisauto

Een 31-jarige chauffeur van een vuilnisauto is dinsdag tot 240 uur taakstraf veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Daardoor kwam in februari 2015 een vrouw op de fiets om het leven.

De rechtbank in de Maasstad legde hem eveneens een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar op.

De chauffeur reed na het legen van een vuilcontainer in de 1e Pijnackerstraat te snel weg en sloeg geen acht op de vrouw, die met haar fiets onder de vuilnisauto terecht kwam.

Volgens de rechtbank staat vast dat de chauffeur een voorrangsfout heeft gemaakt. Bovendien reed hij al weg nog voordat zijn bijrijder het rechterportier had dichtgedaan, waardoor de rechterspiegel van de auto niet in de goede positie stond. Hij heeft aanmerkelijk onvoorzichtig gereden, aldus het vonnis.

De verdachte zei zich zeer verantwoordelijk te voelen voor het dodelijk ongeluk.