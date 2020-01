Taakstraf voor beledigen koningin Maximá

Een 63-jarige man uit Utrecht moet een taakstraf van 40 uur uitvoeren voor het beledigen van koningin Maximá. De man beledigde op 22 oktober vorig jaar in Utrecht de koningin meerdere keren met schuttingtaal.

De man stond op die dag bij een groepje mensen van wie er één werd bekeurd voor iets anders. Toen de agenten de bekeuring uitschreven, beledigde de man de koningin. De agenten waarschuwden hem dat dat strafbaar is, maar hij bleef tot twee keer toe doorgaan met de beledigingen.

De politierechter van de rechtbank Midden-Nederland is het met de officier van justitie eens dat de woorden van de man niet vallen onder de vrijheid van meningsuiting omdat die niet bijdragen aan het publieke debat. „Deze woorden gaan zodanig ver dat dit niet geaccepteerd hoeft te worden”, aldus de politierechter.

Vorig jaar stond majesteitsschennis als apart artikel in de wet. Dat artikel is inmiddels vervallen, maar belediging blijft strafbaar.