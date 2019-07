Taakstraf voor bedreigen Syrisch gezin

Een 53-jarige man heeft een werkstraf van 40 uur gekregen voor het bedreigen van een Syrisch gezin in Jorwert. De familie kwam in 2016 in het Friese dorp wonen.

Het incident vond plaats op 29 maart van dit jaar. Zijn dochter was geslagen door een van de kinderen van het Syrische gezin, zo verklaarde de man donderdag bij de politierechter in Leeuwarden. Hij was vervolgens onder invloed en met een mes naar het gezin gegaan. De familie verbleef in het dorpshuis van Jorwert, dat voor asielzoekers is omgebouwd tot woning. Daar bedreigde de man het gezin en tikte een raam in.

Het gezin is in het verleden gepest en toenmalig burgemeester Ferd Crone kwam al eens poolshoogte nemen in het dorp. Met de treiterijen zou de man niks te maken hebben, aldus de reclassering. De familie zegt hem te hebben vergeven.

De man kreeg tevens een voorwaardelijke celstraf van vier maanden, reclasseringstoezicht en een behandeling voor zijn alcoholverslaving opgelegd. Het vonnis komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).