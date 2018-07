Taakstraf van 240 uur voor afpersende hackers

Twee broers zijn donderdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot taakstraffen van 240 uur voor het gijzelen van tientallen computers en het eisen van losgeld van de slachtoffers. De rechtbank had eigenlijk een forse gevangenisstraf tegen de 25-jarige Melvin en de 21-jarige Dennis van den B. uit Hoogland op zijn plaats gevonden, maar zag daarvan af omdat de mannen volledig hebben meegewerkt aan het politieonderzoek.

Verder speelde onder meer mee dat de broers een blanco strafblad hadden en er bijna drie jaren zijn verstreken sinds hun aanhouding. Daardoor wisten zij lange tijd niet wat voor straf hun boven het hoofd hing. Naast de werkstraf moeten de mannen aan meerdere mensen een schadevergoeding betalen.

De officier van justitie had eerder een jaar gevangenisstraf, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, en 240 uur taakstraf tegen de broers geëist. In 2014 en 2015 hebben ze volgens justitie zeker 1259 computers besmet. Ze eisten 1 bitcoin losgeld, die in die tijd enkele honderden euro’s waard was. Bijna honderd gedupeerden betaalden. De broers verdienden ieder ongeveer 10.000 euro aan de besmettingen.