De 37-jarige Danny S. uit Heerlen die in 2018 na afloop van Pinkpop een groep mensen aanreed, is woensdag door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor zes maanden. Door de aanrijding kwam een man om het leven, drie anderen raakten zwaar gewond.

Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden achttien maanden gevangenisstraf tegen de man geëist en een rijontzegging van vijf jaar.