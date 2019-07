Taakstraf Texelse na dodelijk ongeval

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de Texelse Pamela H. (28) in hoger beroep een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar opgelegd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval op Texel. Daarbij kwam in maart 2016 een 21-jarige vrouw uit Geldrop om het leven.

De kwestie wekte destijds veel beroering, omdat H. achter het stuur zou hebben zitten appen toen het ongeval gebeurde. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste om die reden celstraf toen de zaak in 2017 bij de rechtbank in Alkmaar speelde.

Volgens de rechtbank, die 120 uur taakstraf en een deels voorwaardelijk rijverbod oplegde, viel echter niet te bewijzen dat de vrouw achter het stuur met haar mobiel in de weer was geweest.

In de beroepszaak schrapte de aanklager het appen uit de aanklacht, omdat het er volgens hem „niet toe deed”, de discussie „op een verkeerd spoor” had gezet en de rechtbank in Alkmaar „tot een verkeerd oordeel had geleid”. Hij eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar wegens dood door schuld.

Voor die beschuldiging ontbrak echter bewijs, aldus het hof, dat de vrouw veroordeelde wegens gevaarlijk rijgedrag met dodelijke afloop. Het hof boog zich uit eigen beweging ook nog over de vraag of kon worden bewezen dat de Texelse destijds had zitten appen, maar kwam net als de rechtbank tot de conclusie dat „niet is vast te stellen” of zij achter het stuur berichtjes heeft gestuurd of gelezen.

De Texelse zelf heeft dat laatste altijd ontkend en gezegd dat ze onderweg naar huis is gestopt om te kunnen appen en pas daarna haar weg vervolgde. Vlak daarna zag ze op de onverlichte en aardedonkere weg twee fietsers te laat om nog te kunnen uitwijken en reed ze met een snelheid van 80 kilometer per uur het links fietsende slachtoffer aan. De vrouw raakte zwaargewond en overleed de volgende dag.