Taakstraf slachter voor mishandelen NVWA-arts

De eigenaar van een slachthuis in Drachten heeft vrijdag een werkstraf van 100 uur gekregen voor het mishandelen van een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarvan is 50 uur voorwaardelijk.

De 41-jarige man werkte op 26 april van dit jaar een vrouwelijke inspecteur tweemaal tegen de grond, toen zij een koe met een abces wilde onderzoeken. Het slachtoffer liep onder andere een hoofdwond op. De NVWA trok daarop de vergunning van het slachthuis in. Na een gesprek mocht er in mei weer geslacht worden.

De eigenaar liet vrijdag aan de politierechter in Leeuwarden weten dat keuringen van de NVWA hem veel spanning bezorgen. Hij is eerder veroordeeld tot het betalen van geldboetes wegens misdragingen. Zo heeft hij in het verleden kreupele en zieke koeien geslacht. De eigenaar moet 1200 euro smartengeld betalen aan de dierenarts. Zij heeft sinds het incident niet meer gewerkt en volgt therapie.