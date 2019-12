Taakstraf om bestellijst drugs in brievenbus

Een bijzondere ontdekking in een studentenhuis in Tilburg. Daar viel in januari een bestellijstje in de brievenbus, met een telefoonnummer eronder. Zo’n lijst kregen ze vaker, maar meestal ging het om shoarma. Nu stonden er drugs op. De verantwoordelijken kregen donderdag bij de rechtbank in Breda een taakstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijk cel.

De lijst is op verschillende adressen bezorgd.

Tilburgers Anil E. en Lucas van der K. verkochten onder meer cocaïne, lsd, xtc, valium en speed. Onder hun lijstje stond een 06-nummer. Nadat de studenten de politie hadden ingeschakeld, belde die het nummer om een afspraak te maken. Nadat de twee nog zijn geschaduwd, werden ze op 3 april opgepakt. De twee zaten een maand vast.

Toen agenten de dealers hadden gebeld om drugs te kopen, kwam Van der K. te laat op de afspraak. Omdat hij zo lang had moeten wachten, kreeg de agent bij de zogenaamde pseudo-koop één pilletje gratis voor het ongemak - hij kreeg er zes in plaats van de bestelde vijf.

Beiden erkenden dat ze in drugs handelden. Van der K. zei dat hij was begonnen met de verkoop, omdat hij een cocaïneverslaving wilde bekostigen. E. had na een ontslag moeite met het betalen van zijn vaste lasten, zei hij.

De politierechter concludeerde dat de twee ‘niet de grootste criminelen’ waren. Hij noemde de zaak een voorbeeld van hoe gewoon drugs tegenwoordig worden gevonden.