Taakstraf na zelfdoding jongen om naaktfoto

Een jongen en een meisje zijn veroordeeld tot taakstraffen, omdat zij een naaktfoto hebben verspreid van een 14-jarige jongen uit Enschede die daarop zelfmoord pleegde. Door hun toedoen kwam de foto op 19 februari 2017 op social media terecht. De jongen, Onur, pleegde diezelfde dag nog zelfmoord.

De rechtbank in Zwolle veroordeelde maandag de jongen, destijds 13 jaar, tot een taakstraf van veertig uur. Hij had de foto van het slachtoffer ontvangen via SnapChat, waarop hij zich via een nepaccount voordeed als meisje. Hij stuurde de foto door naar twee meisjes, van wie er één is vervolgd omdat zij de foto op Instagram zette met de naam van Onur. Ze kreeg een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur met een proeftijd van twee jaar.

De twee zijn schuldig bevonden aan het verspreiden van kinderporno en belediging van het slachtoffer. Aanvankelijk wilde het Openbaar Ministerie geen vervolging instellen maar de nabestaanden dwongen dat af via een speciale procedure. De twee werden niet vervolgd voor dood door schuld, wat de nabestaanden wilden. De dood van Onur was redelijkerwijs niet te voorzien door de jongen en het meisje, zodat zijn dood hen niet kan worden aangerekend, oordeelde het hof in die procedure.

De rechtbank vindt dat zij wel straf verdienen, maar houdt er rekening mee dat ze twee jaar geleden nog zeer jong waren en de gevolgen van hun handelen niet goed konden overzien. De veroordeelde jongen chatte de dag ervoor nog met het slachtoffer en wist dat hij zich erg zorgen maakte om de naaktfoto. Toch stuurde hij de foto door aan andere minderjarigen.

De rechtbank stelt dat de effecten van het plaatsen van belastend beeldmateriaal vaak worden onderschat. Slachtoffers ervaren een zware persoonlijke vernedering en soms aantasting van de familie-eer. Ook de twee veroordeelde jongeren hebben onvoldoende stilgestaan bij de enorme impact.