Taakstraf geëist voor dodelijk ongeval na verkeersruzie Lekkerkerk

Nog altijd heeft hij geen idee hoe het kon gebeuren, het verkeersongeval 23 december 2018 op de provinciale weg bij Lekkerkerk.

Twee auto’s voor hem hadden een verkeersruzie. De ene auto haalde de andere in –over een doorgetrokken streep– en stopte plotseling. De bestuurder liep met een hamer op de andere auto af. Arno van T. reed in zijn bestelbus een stukje achter de twee maar had de ruzie helemaal gemist. Met 80 kilometer per uur knalde hij op de achterste van de twee auto’s. Twee 29-jarige inzittenden kwamen om het leven.

Tegen Van T. is een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een rijontzegging van achttien maanden geëist voor onder meer onvoorzichtig rijgedrag. „De verdachte heeft dit niet gewild, hij kwam terecht in een situatie die door bizar gedrag van iemand anders was gecreëerd”, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Den Haag. Maar „dit ongeluk had voorkomen kunnen worden als hij beter had opgelet”, zo motiveerde hij zijn forse eis.

„Ik vind het verschrikkelijk voor de nabestaanden. Het is vreselijk, ik vergeef het mezelf nooit”, zei een hevig geëmotioneerde Van T. tegen de rechter. Hij had niet te hard gereden en was niet afgeleid door bijvoorbeeld zijn telefoon of de radio. Waarschijnlijk had hij even niet opgelet, denkt hij zelf. Zijn advocaat vindt dat de 64-jarige Van T. geen straf opgelegd zou moeten krijgen. „Een straf heeft hier geen toegevoegde waarde. Niemand schiet er iets mee op.”

In de auto die Van T. raakte zaten vier broers en de vriendin van een van hen. Zij en een van de broers kwamen om het leven. Een andere broer raakte zwaar- en blijvend gewond, hij zit in een rolstoel. De andere twee broers liepen ook ernstig letsel op.

De broers en andere nabestaanden zaten dinsdag in de rechtbank. De rechter gaf bij aanvang van de zaak al aan dat het een emotionele zitting zou worden, voor iedereen. De rechtbank doet op 20 oktober uitspraak.

De man met wie de verkeersruzie was, is afgelopen juli in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drieënhalf jaar en een rijontzegging van vier jaar voor roekeloos rijgedrag. Hij was onder invloed van drugs.