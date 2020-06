Taakstraf geëist tegen kapitein voor dodelijk arbeidsongeval

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk, tegen de kapitein van een schip waarop in 2017 een dodelijk arbeidsongeval plaatsvond met een lasser. Zowel de werkgever van het slachtoffer als de eigenaar van het schip moet van het OM elk een een geldboete betalen van 50.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het ongeluk deed zich voor op 17 maart 2017 in een zogenoemde sleephopperzuiger die voor de kust van Denemarken lag. Twee werknemers waren bezig met laswerkzaamheden in de laadpijp, waarmee zand en grind van de zeebodem wordt gezogen. De kapitein op de brug van het schip was niet geïnformeerd over hun werkzaamheden en besloot de waterpomp aan te zetten om meer zeewater het ruim in te pompen, waardoor water door de laadpijp begon te stromen. Een van de bemanningsleden werd door het water meegetrokken het ruim in en kwam om het leven. De andere matroos kon zich in de laadpijp vasthouden en overleefde het incident.

Volgens justitie was de voorlichting over de risico’s van het werk zeer beperkt en was het toezicht op naleving van de regels onvoldoende. De officier van justitie betoogde op de zitting in de rechtbank in Amsterdam dat er al jaren geen toezicht werd gehouden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften aan boord.

De rechter doet op 13 juli uitspraak.