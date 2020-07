Taakstraf en geldboete voor roekeloze militairen

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft maandag twee militairen veroordeeld tot een taakstraf en een geldboete, omdat ze de veiligheidsmaatregelen niet in acht namen toen ze een schot losten.

Een 32-jarige militair is veroordeeld tot zestig uur taakstraf voor het lossen van een schot in een loods van een kamp in Erbil in het noorden van Irak. De militair was aan het dollen met een collega en had van tevoren niet gecontroleerd of zijn wapen geladen was. In de loods stonden veel spullen en er waren op dat moment nog vier andere mensen aanwezig. De officier van justitie had een taakstraf van tachtig uur geëist. De rechtbank kwam tot een lagere straf, omdat de militair zich van zijn fout bewust is en omdat hij meteen verantwoordelijkheid heeft getoond voor zijn gedrag.

Een 48-jarige militair werd veroordeeld tot een geldboete van 750 euro. Hij loste in de koffiecorner van een kamp in Bamako in Mali ongewild een schot, waardoor vijf collega’s gevaar liepen.