Taakstraf en geen cel voor bezit kinderporno

Een 23-jarige man uit Schijndel hoeft van de rechtbank in Den Bosch niet de gevangenis in voor het verzamelen en bezit van meer dan 7000 foto’s en video’s met kinderporno. Hij werd veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur voor. De opgelegde celstraf van 241 dagen is op één dag na voorwaardelijk.

Hoewel het misdrijf ernstig is, vindt de rechtbank een gevangenisstraf bij de verdachte niet wenselijk, omdat dit de behandeling zou doorkruisen die al in gang is gezet. Ook kan de man dan zijn werk houden en dat geeft hem dagelijkse structuur, aldus het vonnis. Ook telt mee dat de man oprecht spijt heeft betuigd en gemotiveerd is voor een verdere behandeling. De straf komt nagenoeg overeen met de eis van de officier van justitie.

Wel zijn er tal van voorwaarden en een lange proeftijd opgelegd. Zo moet de man zich steeds melden bij de reclassering, zijn behandeling voortzetten en regelmatig zijn computers laten controleren.