Taakstraf en behandeling voor man die buurvrouw filmde

Een 33-jarige man die in Veenendaal bijna twee jaar lang stiekem zijn jonge achterbuurvrouw filmde, heeft dinsdag een taakstraf opgelegd gekregen van tachtig uur en één maand voorwaardelijke celstraf.

De rechtbank in Utrecht bepaalde ook dat de man zich moet laten behandelen in een psychiatrische inrichting en een schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer.

Van september 2015 tot en met juni 2017 maakte hij opnames van het slaapkamerraam van de vrouw. Hij verstopte dan een camera in dekens die hij uit het raam hing, met de cameralens ingezoomd op het raam.

De vrouw was bang dat de man de beelden had verspreid, maar dat was niet het geval, zo is gebleken. De aanklager had een jaar celstraf geëist, maar de straf is lager omdat de verdachte werd vrijgesproken van belaging en van het filmen van minderjarigen.

De verdachte verklaarde geen contact te hebben gewild met het slachtoffer. Ook wilde hij niet dat het „uitkwam” dat hij haar filmde. Daarom was er volgens de rechter geen sprake belaging.

Stoornis

Volgens een psycholoog lijdt de man aan de ziekelijke stoornis voyeurisme en was hij verminderd toerekeningsvatbaar. Vanuit reclasseringsoogpunt is het van belang dat de verdachte via ambulante behandeling zijn zelfinzicht en vaardigheden vergroot om in het vervolg adequater om te gaan met spanningen, tegenslag en frustratie.

De rechtbank wees het verweer van de verdediging dat de vrouw het filmen had kunnen voorkomen door de gordijnen in haar slaapkamer te sluiten, terzijde.