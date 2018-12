Taakstraf brandweerman na dodelijk ongeval

Een 31-jarige brandweerman is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval met zijn brandweerauto in Deventer in juni 2017. Op weg naar een ongeval botste hij op een personenauto. De 51-jarige bestuurster daarvan overleefde de klap niet. Volgens de rechtbank reed de brandweerman veel te hard door rood. Volgens de richtlijnen had de brandweerauto met 20 kilometer per uur mogen rijden, met zwaailicht en sirene. De man reed 94 kilometer per uur.

Het ongeval deed zich voor op een kruising bij de oprit naar de A1. Door een programmeerfout werkte het zogeheten KAR-steem (Korte Afstands Radio-systeem) op de betreffende kruising niet. Met dat systeem moeten verkeerslichten bij naderende, uitrukkende brandweerauto’s automatisch op groen springen.

Dat het systeem niet heeft gewerkt, maakt voor deze zaak niet uit, oordeelt de rechtbank. De brandweerman mocht er niet blindelings op vertrouwen dat het licht automatisch groen zou worden. Bij het bepalen van de straf heeft de rechter er rekening mee gehouden dat de brandweerman op weg was naar een spoedgeval, waarbij hij voor de veiligheid van anderen ook risico’s voor zichzelf nam.

Donderdag veroordeelde de rechtbank in Den Bosch een 45-jarige brandweerman tot een boete van 500 euro in een vergelijkbare zaak. Hij reed - in Eindhoven, eveneens in juni 2017 - ook te hard door rood en kwam in botsing met een fietser, die blijvend hersenletsel opliep.